В Ставрополе выжгут сухую траву на площади 400 га
На окраинах Ставрополя проводят контролируемое выжигание сухой растительности, сообщает пресс-служба городской администрации. Траву планируется выжечь на территории 400 га.
Фото: Официальный аккаунт администрации города Ставрополя ВКонтакте
«Процесс начался под контролем пожарных и спасателей и продлится до первых чисел апреля. Участки расположены на Старомарьевском шоссе, в районе Елагина пруда, на улицах Эльбрусской, Полевой, Юго-Восточной, Коломийцева и других»,— уточняется в сообщении.