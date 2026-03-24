В Ставрополе выжгут сухую траву на площади 400 га

На окраинах Ставрополя проводят контролируемое выжигание сухой растительности, сообщает пресс-служба городской администрации. Траву планируется выжечь на территории 400 га.

Фото: Официальный аккаунт администрации города Ставрополя ВКонтакте

Фото: Официальный аккаунт администрации города Ставрополя ВКонтакте

«Процесс начался под контролем пожарных и спасателей и продлится до первых чисел апреля. Участки расположены на Старомарьевском шоссе, в районе Елагина пруда, на улицах Эльбрусской, Полевой, Юго-Восточной, Коломийцева и других»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева

