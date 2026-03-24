Компания выплатит 70 тыс. рублей семье пострадавшей на детской площадке девочки

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга утвердил мировое соглашение по иску прокурора в интересах несовершеннолетней, получившей травму на детской площадке. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин.

Как следует из материалов дела, девочка пострадала во время спуска со второго яруса игрового комплекса «Корвет» и получила проникающее ранение деревянной щепой размером 4–5 см. Ребенку потребовались операция и дальнейшее лечение.

Игровое оборудование находится на балансе местной администрации муниципального округа «Константиновское», а ООО «Армада СПб» по договору обязано проводить осмотры детских площадок и ремонтировать оборудование. Изначально прокурор просил взыскать с ответчиков 150 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В итоге стороны попросили суд утвердить мировое соглашение. Производство по делу прекращено, а ООО «Армада СПб» выплатит законным представителям девочки 70 тыс. рублей.

