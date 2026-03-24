Собственника переправы под Рыбинском обязали обеспечить безналичную оплату

В Ярославской области Некоузский районный суд обязал собственника паромной переправы Глебово – Сменцево обеспечить возможность безналичной оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Нарушение надзорное ведомство выявило в ходе проверки. Как показали мероприятия, проезд на переправе можно оплатить только наличными средствами, а возможность безналичной оплаты отсутствует.

Прокурор внес представление собственнику переправы, но из-за неустранения нарушений обратился в суд с иском. Суд, в свою очередь, удовлетворил требования прокурора и обязал собственника в течение полугода обеспечить возможность безналичной оплаты.

Алла Чижова