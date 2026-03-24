В Челябинске площадь переселенных помещений выросла в пять раз в 2025 году

В 2025 году площадь переселенных жилых помещений в Челябинске составила почти 15 тыс. кв. м. Это в пять раз выше показателя 2024 года, следует из отчета мэра Алексея Лошкина перед городской думой.

На начало прошлого года в реестр аварийных домов были включены 134 здания. Из них расселили 54 строения. Всего на переселение было выделено 794,7 млн руб.: 550,5 млн руб. — из бюджета города, 244,2 млн руб. — Челябинской области.

