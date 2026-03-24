В порту Новороссийска пройдут учебные стрельбы
В акватории Новороссийска 24 марта будут слышны стрельбы. О предстоящих учениях уведомили в пресс-службе администрации города.
Учения военно-морской базы пройдут в период с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. Во время тренировочных мероприятий дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.
В порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов при проведении учений.