В Татарстане 64% жителей ищут работу рядом с домом
В Татарстане большинство жителей при поиске работы ориентируются на близость к дому. По данным hh.ru, 64% соискателей предпочитают вакансии рядом с местом проживания.
В Татарстане 64% жителей ищут работу рядом с домом
Из них 19% рассматривают только свой район, еще 45% — периодически ищут варианты поблизости. Локация не важна лишь для 33% опрошенных.
При этом с возрастом значимость близости работы растет: среди молодежи этот фактор важен реже, а среди людей старше 55 лет — почти в каждом третьем случае.
Ради сокращения времени в пути жители готовы идти на уступки: 36% согласны отказаться от более высокой должности, 29% — от работы в крупной компании, а 12% — от части зарплаты.
Почти 80% соискателей заранее проверяют маршрут до работы с помощью приложений, чаще всего — чтобы рассчитать время в дороге.