Жителям Севастополя, пострадавшим из-за взрыва в доме, окажут помощь

Региональное отделение «Единой России» поможет эвакуированным жильцам дома, в котором произошел взрыв этой ночью. По поручению главы города Михаила Развожаева людям сегодня передадут вещи первой необходимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Все желающие, кто хочет дополнительно оказать помощь гражданам, могут привезти зубные щетки, пасту, мыло, шампунь, пену для бритья, бритвы, полотенца, домашние тапочки, посуду, пледы, одеяла и подушки в рабочее время с 9:00 до 21:00 по двум адресам: в региональный исполком партии, ул. Б. Морская, 4, и в Гагаринское местное отделение партии, ПОР 44, офис 201 (домофон 21), остановка «Юмашева» (в направлении города).

«Актуальный список, скорее всего, будет меняться, поэтому перед тем, как везти помощь, позвоните, пожалуйста, по телефону и уточните информацию +7 (8692) 41-70-51»,— отметил Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что в доме на улице Корчагина, 14 в Севастополе произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. В результате происшествия погибли два местных жителя, восемь пострадали. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Жителей двух домов эвакуировали. В школе, расположенной рядом, развернут пункт временного размещения.

Алина Зорина