В Красной Поляне проверяют инцидент с конем в торговой точке

В Красной Поляне сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента с участием всадника, который заехал на лошади в помещение торговой точки. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Поводом для проверки стали видеоматериалы, распространившиеся в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как мужчина въезжает верхом на лошади в магазин. В процессе движения животное задевает один из торговых стендов, после чего теряет устойчивость, поскальзывается и падает на пол.

Несмотря на произошедшее, владелец торгового объекта в правоохранительные органы с заявлением не обращался. Тем не менее сотрудники полиции самостоятельно зарегистрировали материал и инициировали проведение процессуальной проверки. В настоящее время устанавливается личность всадника, а также все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки его действиям будет дана правовая оценка.

В ведомстве отметили, что подобные случаи не остаются без внимания даже при отсутствии официальных обращений от пострадавших сторон. Практика инициативной регистрации материалов позволяет своевременно реагировать на возможные правонарушения и предотвращать аналогичные инциденты.

Ранее в регионе уже фиксировались случаи, связанные с нарушением правил поведения на дорогах с участием всадников. В частности, правоохранители задерживали наездников, которые создавали препятствия движению на федеральной трассе Джубга—Сочи. Тогда лошади перекрывали полосу движения, вынуждая автомобилистов снижать скорость или останавливаться. В одном из эпизодов животное поскользнулось в тоннеле и упало, создав угрозу безопасности дорожного движения.

