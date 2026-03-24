В Ижевске арестовали иностранца—связиста телефонных мошенников

В столице Удмуртии заключили под стражу 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, оборудовавшего в городе «серый» узел связи для телефонных мошенников. Об этом пишет «МВД Медиа».

«По данным оперативников, иностранец, въехавший в Россию по рабочей визе, в начале марта прибыл в столицу Удмуртии, где честно трудиться не собирался. По указанию куратора он арендовал квартиру в одном из районов города и, оборудовав в ней незаконную мини-АТС, обеспечивал связь своих дистанционных нанимателей с их жертвами»,— говорится в сообщении.

Полицейские задержали мигранта при поддержке сотрудников Росгвардии. Оперативники изъяли несколько SIM-боксов, GSM-шлюзов и множество SIM-карт.

На него заведено уголовное дело по признакам незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК, до пяти лет лишения свободы). Иностранец заключен под стражу.