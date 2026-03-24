Глава СКР ждет доклад о ходе расследования нарушения жилищных прав жительницы Чусового

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Чусового. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в информационный центр СКР обратилась жительница Чусового с жалобой на нарушение ее жилищных прав. Женщина является единственным жильцом восьмиквартирного дома 1958 года постройки на ул. Мостовой, который из-за высокой степени износа конструкций и трещин в стенах признан аварийным в 2017 году. В марте 2026 года произошло частичное обрушение перекрытий крыши. До настоящего времени мер к реализации прав заявительницы не принято. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, срок расселения не сообщается.

Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов.