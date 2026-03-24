Хоккеисты «Ижстали» проиграли «Химику» в первом матче плей-офф ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Химику» из Воскресенска в первом матче 1/8 плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Как сообщает пресс-служба «сталеваров», встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Игра прошла в Воскресенске 23 марта.

«Скажу, что наша команда провела хороший матч. Начало было за нами, затем соперник перестроился, во втором периоде полностью переиграл нас. В третьем дожали. Скажу, что хорошие, качественные игроки с опытом решили исход. У нас были моменты и выходы “два в один” и “один в один”, чтобы зацепиться <...> Скажу, что набираемся опыта через такие игры, вся серия впереди»,— сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Второй матч серии против «Химика» состоится вечером 25 марта. В плей-офф команды сталкиваются до того момента, пока один из коллективов не одержит четырех побед. Максимальное количество матчей в серии — семь.

Напомним, «Ижсталь» вышел в плей-офф ВХЛ впервые за последние девять лет. «Сталевары» завершили регулярный сезон 2025/2026 на 13-й строчке рейтинга.