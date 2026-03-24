С уходом атмосферного фронта в Петербурге повеет прохладой

Уходящий на восток холодный атмосферный фронт 24 марта откроет дорогу в Санкт-Петербург более свежему воздуху. В связи с этим в городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. На востоке Ленинградской области, по словам синоптика, еще возможны небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит +8…+10 градусов, в Ленинградской области — +8…+13 градусов, местами до +5 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление упадет до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет +4…+6 градусов, днем — +9…+11 градусов.

Артемий Чулков