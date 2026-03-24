Жителя Сальска подозревают в покушении на убийство из ружья

В отношении 56-летнего жителя Сальска возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, подозреваемый 21 марта на ферме, расположенной по улице Заводской в городе Сальске, вступил в конфликт со своим 40-летним знакомым. Скандал превратился в драку, а затем подозреваемый выстрелил в сторону знакомого из охотничьего ружья. Мужчине удалось вовремя отпрыгнуть в сторону, поэтому он не пострадал.

Наталья Шинкарева