Томский Центр информбезопасности выявил более 60 деструктивных сообществ

По результатам работы томского Центра информационной безопасности молодежной среды за полгода в соцсетях было заблокировано более 60 деструктивных и противоправных сообществ, действующих в Томской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур.

Глава региона 24 марта отчитывается в законодательной думе о работе исполнительных органов власти Томской области в 2025 году. «Общий охват таких сообществ — более 15 тыс. пользователей. Количество предотвращенных правонарушений измеряется десятками»,— сказал господин Мазур.

Областной Центр информационной безопасности молодежи был открыт в июне 2025 года. Он призван отслеживать деструктивные проявления в интернете, психологи центра анализируют контент в соцсетях.

