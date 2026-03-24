В Ярославле конюшню начала XX века продадут за рубль

Мэрия Ярославля продает объект культурного наследия регионального значения «Выездная конюшня» на Большой Норской, 2. Цена двухэтажного памятника площадью 567,9 кв. м составляет 1 руб. Постановление о проведении электронного аукциона подписал глава города Артем Молчанов.

Конюшня входит в состав «Ансамбля конного двора Норской мануфактуры» 1915 года постройки. Одновременно предоставляется на праве аренды земельный участок площадью 773 кв. м.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии, новый собственник обязан будет его восстановить. В течение трех лет после получения акта технического состояния нужно будет провести работы по реставрации, предварительно разработав и согласовав необходимую проектную документацию.

Антон Голицын