В Челябинске задержали курьера мошенников, похитивших у школьниц 11 млн рублей

Отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) после сообщения о похищении у двух школьниц 11 млн руб. Курьера, забравшего у одной из них деньги, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Одно из дел завели после того, как в отдел обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 15-летней дочери позвонили с информацией о взломе аккаунта на «Госуслугах». Девушку убедили, что неизвестные из недружественной страны получили доступ к банковским счетам ее родителей, теперь последним грозит уголовная ответственность. Несовершеннолетней необходимо было задекларировать все средства и материальные ценности, как утверждали злоумышленники. Подросток испугалась и передала накопления и ювелирные изделия на сумму 9,6 млн руб. незнакомке.

Во время работы по заявлению полицейские установили, что подобным образом обманули 16-летнюю школьницу. Она получила сообщение якобы от службы доставки цветов. Когда девушка ввела код, поступивший по СМС, в присланную ссылку, ей начали звонить «сотрудники правоохранительных органов». Они тоже начали убеждать несовершеннолетнюю, что теперь ее родителям грозит уголовная ответственность. Подростку передали те деньги и ювелирные изделия, которые забрали у другой школьницы. В итоге она передала этот рюкзак, а также деньги и материальные ценности на сумму 1,3 млн руб. курьеру.

В итоге оперативники установили и задержали курьера. Им оказался 22-летний житель Москвы, который приехал в Челябинск за два дня до преступления. Подработку он нашел в интернете и действовал по указаниям куратора. Житель столицы после того, как забрал рюкзаки у девушки, приехал в Екатеринбург и передал все третьему лицу. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, мера пресечения избирается. У полицейских есть основания полагать, что он может быть причастен к подобным мошенничествам в Курганской и Челябинской областях.

Виталина Ярховска