Над Севастополем сбили три воздушные цели
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают дежурные средства ПВО, сбито три воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города просят принять необходимые меры безопасности в связи с действующей воздушной тревогой. Гражданам необходимо покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ночью одна воздушная цель была сбита дежурными средствами ПВО над морем в районе Северной стороны в Севастополе.