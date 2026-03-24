Над Севастополем сбили три воздушные цели

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают дежурные средства ПВО, сбито три воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города просят принять необходимые меры безопасности в связи с действующей воздушной тревогой. Гражданам необходимо покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ночью одна воздушная цель была сбита дежурными средствами ПВО над морем в районе Северной стороны в Севастополе.

