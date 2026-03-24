МТС вывела из реестра микрокредитную компанию «Э-финанс»

Банк России исключил петербургскую микрокредитную компанию «Э-финанс» из реестра микрофинансовых организаций по заявлению учредителя. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Как пишет издание, в 2024 году учредителем компании выступал петербургский Экси-банк, который к тому моменту уже перешел под контроль группы МТС и начал работать под брендом «МТС.Деньги». Затем в два этапа — в ноябре 2024 года и ноябре 2025 года — учредителем «Э-финанс» стало ООО «МТС финтех», принадлежащее ПАО «МТС». Тогда в компании объясняли изменения гармонизацией корпоративной структуры финтех-вертикали.

По данным издания, в 2025 году «Э-финанс» на правах цессии приобрела портфель рассрочек у МКК «Озон кредит». Кроме того, компания декларировала выдачу беззалоговых потребительских займов на сумму до 300 тыс. рублей по ставке не выше 60% годовых. При этом через «МТС финтех» группа также владеет другой микрокредитной компанией — «М-финанс», зарегистрированной в декабре 2023 года.

Решение об исключении «Э-финанс» из реестра принято на фоне продолжающегося ужесточения регулирования рынка микрофинансовых организаций со стороны Центробанка. В частности, с 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний введен запрет на онлайн-выдачу займов без подтверждения личности заемщика через биометрию, а с 1 апреля должны заработать новые требования к операторам рассрочки.

