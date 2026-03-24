В Петухово завели дело после гибели двоих детей при пожаре

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Причиной стала гибель двух детей при пожаре, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар произошел вечером 23 марта в квартире в пятиэтажном доме. Во время тушения были найдены тела детей двух и пяти лет без признаков жизни. Они находились дома одни. Мать с одним из старших детей ушла по делам. Возгорание на площади 4 кв. м ликвидировали 10 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, следователи и прокуратура.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главе Петуховского округа Антону Волкову и профильным ведомствам оказать помощь семье, в которой погибли дети. Мать и старший ребенок разместились у близких. Четвертый ребенок проживает с бабушкой.

