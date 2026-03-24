«Сибирь» и «Авангард» 24 марта начинают серии плей-офф КХЛ

Обе сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 24 марта стартуют в первом круге плей-офф. Серии играются до четырех побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Омский «Авангард» на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик». Второй матч между ними пройдет также в Омске 26 марта. В Нижнекамске команды встретятся 28 и 30 марта.

«Сибирь» серию 1/8 финала Кубка Гагарина начинает в гостях. 24 и 26 марта новосибирцы встретятся в Магнитогорске с победителем регулярного первенства — «Металлургом». 28 и 30 марта пройдут два матча в Новосибирске.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата омичи заняли второе место в конференции «Восток», новосибирцы — восьмое.

Валерий Лавский