Петербург вошел в тройку лидеров по корпоративным расходам на предприятие

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге регионов РФ по сумме коммерческих и управленческих расходов в расчете на одно предприятие по итогам 2025 года. Показатель в городе составил около 1,14 млрд рублей, сообщили ТАСС в аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Под коммерческими расходами авторы исследования подразумевают затраты на реализацию и продвижение товаров и услуг, под управленческими — на обеспечение работы компании.

Северная столица уступила только Ямало-Ненецкому автономному округу, где расходы на предприятие составили около 1,64 млрд рублей. На третьем месте расположилась Московская область с показателем 904,7 млн рублей.

В пятерку также попали Москва (834,4 млн рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (780,4 млн рублей).

