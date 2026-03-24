Подрядчика для капремонта театра оперетты в Энгельсе нашли со второй попытки

Саратовский областной театр оперетты в Энгельсе нашел подрядчика на капитальный ремонт. Согласно данным ЕИС «Закупки», торги состоялись после того, как на участие в первом аукционе не поступило ни одной заявки.

На конкурс вышли две компании. Победителем признан участник, предложивший снизить начальную максимальную цену контракта (624,9 млн руб.) на 910,9 тыс. руб. — до 624 млн руб. Второй претендент согласился работать за первоначальную стоимость.

Информация о том, какая именно организация получила контракт, пока не раскрывается. Работы, включающие замену инженерных систем, ремонт фасада, кровли, внутреннюю отделку и благоустройство, должны завершиться до 25 декабря 2028 года.

