Саратовские власти компенсируют 30% затрат перевозчиков на шести маршрутах

Саратов получит 232,7 млн рублей из регионального бюджета на субсидирование автобусных маршрутов, работающих по брутто-модели. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / pool_64 Фото: t.me / pool_64

Финансирование покроет 30% расходов на шести городских маршрутах. По словам господина Бусаргина, внедрение брутто-модели направлено на повышение качества городских перевозок. «Формат предполагает жесткое соблюдение перевозчиками графика движения и поддержание подвижного состава в нормативном состоянии», — отметил он.

Сейчас по новой системе в Саратове работают маршруты № 6, 90, 11, 18, 8Б и 41А. Глава региона отметил, что на линиях задействованы современные низкопольные автобусы с кондиционерами, валидаторами и табло.

Нина Шевченко