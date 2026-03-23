Глава СКР потребовал доклад по делу о нападении собаки на ребенка в Саратове

Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств нападения бездомной собаки на ребенка в Саратове. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Собака напала на 11-летнего школьника 23 марта на ул. Шелковичной. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Следствие полагает, что чиновники муниципалитета не обеспечили должный отлов бродячих собак, в результате чего пострадал мальчик. Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину поручено отчитаться о ходе расследования уголовного дела.

