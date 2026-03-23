Прибыль волгоградского бизнеса по итогам 2025 года превысила 98 млрд рублей

По итогам 2025 года сальдированный финансовый результат организаций Волгоградской области составил 98,8 млрд руб. Такие данные привел Волгоградстат.

Наибольшую прибыль в регионе показали сферы производства нефтепродуктов, химических веществ, сельское хозяйство, торговля, производство пищевых продуктов, а также транспортировка и хранение.

Внеоборотные активы предприятий на конец 2025-го достигли 799,7 млрд руб., увеличившись за год на 19,4%. В эту категорию входят основные средства, незавершенные капвложения, результаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, материальные поисковые активы и доходные вложения в материальные ценности.

Оборотные средства приросли на 6,8%, до 755,9 млрд руб. При этом почти треть из них (31,2%) сформирована за счет запасов, примерно столько же приходится на задолженность покупателей. Остаток распределен между денежными средствами на счетах и краткосрочными финансовыми вложениями.

Нина Шевченко