Прибыль волгоградского бизнеса по итогам 2025 года превысила 98 млрд рублей

По итогам 2025 года сальдированный финансовый результат организаций Волгоградской области составил 98,8 млрд руб. Такие данные привел Волгоградстат.

Фото: Минсельхоз Пензенской области

Наибольшую прибыль в регионе показали сферы производства нефтепродуктов, химических веществ, сельское хозяйство, торговля, производство пищевых продуктов, а также транспортировка и хранение.

Внеоборотные активы предприятий на конец 2025-го достигли 799,7 млрд руб., увеличившись за год на 19,4%. В эту категорию входят основные средства, незавершенные капвложения, результаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, материальные поисковые активы и доходные вложения в материальные ценности.

Оборотные средства приросли на 6,8%, до 755,9 млрд руб. При этом почти треть из них (31,2%) сформирована за счет запасов, примерно столько же приходится на задолженность покупателей. Остаток распределен между денежными средствами на счетах и краткосрочными финансовыми вложениями.

Нина Шевченко