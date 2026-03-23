Главные новости за 23 марта: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В результате атаки беспилотников в порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Один из сбитых на территории Ленинградской области БПЛА повредил опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово. Всего на территории региона сбили 70 вражеских дронов, это рекорд с начала 2026 года.

В Петербурге прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Галиной Мшанской, сообщает 78.ru. Легенда ленинградского телевидения скончалась 20 марта на 92-м году жизни. Проводить деятеля культуры в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Гроб вынесли из траурного зала под аплодисменты. Госпожу Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал Ленинградский судостроительный завод «Пелла» вернуть ООО «А.С.Строй» дизель-генераторную станцию Atlas Copco QAS500 мощностью 400 кВт. В решении указано, что право собственности истца подтверждается договором купли-продажи, платежными документами, а также ответом компании «Фортрент», подтвердившей заключение и исполнение сделки.

Группа компаний «Место» получила в аренду земельный участок площадью 11,73 га в Гафурийском районе Республики Башкортостан для строительства всесезонного курорта с акватермальной инфраструктурой, сообщает «Деловой Петербург». Проект будет реализован в районе поселка Красноусольск, известного своими минеральными источниками и лечебными грязями.

Банк ВТБ передаст в собственность Республики Карелия историческое здание в Петрозаводске на улице Куйбышева, 4, построенное более 160 лет назад купцом Гавриилом Сывороткиным. Соглашение было достигнуто между главой региона Артуром Парфенчиковым и председателем правления ВТБ Андреем Костиным. С 2009 года здание находилось в собственности кредитной организации.

Суд приговорил пятерых жителей Вологодской области к срокам лишения свободы за покушение на убийство и умышленное повреждение имущества, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ по Петербургу. В октябре 2024 года фигуранты по заданию неустановленного заказчика подожгли автомобильную покрышку у дверей квартиры пенсионерки на Будапештской улице, заблокировав находившихся внутри людей.

Хоккейный клуб СКА объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон. Форвард вернулся в петербургскую команду в ноябре 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 31 матч и 16 (10+6) очков, всего в составе армейцев он набрал 20 (12+8) очков в 52 играх.

Причиной смерти петербургского актера Александра Хомика, скончавшегося 22 марта в возрасте 50 лет, стал некроз поджелудочной железы, сообщает 78.ru со ссылкой на его друга, артиста хора Мариинского театра Алексея Дмитрука. Господин Дмитрук подчеркнул, что после смерти матери полтора года назад артист много пил и не обращался к врачам.

Четыре торговых центра введут в эскплуатацию в Петербурге в 2026 году — это «ЭкоПарк Парнас», «Kronung Солнечный», ТЦ у станции метро «Международная».и «Kronung Новогорелово». Об этом сообщила международная консалтинговая компания Nikoliers. Суммарная площадь новых объектов составит около 40 тыс. кв. м, что в три раза ниже рекордного показателя 2025 года в 120 тыс. кв. м.