Курское «Динамо» выиграло у столичного «МБА-МГУСиТ» в матче премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над «МБА-МГУСиТ» из Москвы в первой игре четверти финала премьер-лиги. Игра прошла в Курске и завершилась со счетом 72:65 в пользу курянок (17:16, 19:20, 18:15, 18:14).

Самыми результативными игроками курской команды стали Киара Линскенс, заработавшая 24 очка и 11 подборов, а также Нина Глонти (17 очков, семь подборов).

Следующая встреча с «МБА-МГУСиТ» запланирована на 26 марта. Матч пройдет в Москве и начнется в 18:00.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что главным тренером курского БК «Динамо» стал наставник сборной Александр Ковалев.

