Главные новости за 23 марта. Кавказ

Минстрой Дагестана активно готовит создание региональной Гильдии риэлторов, чтобы навести порядок на рынке недвижимости. Гильдия поможет повысить их компетентность, защитит покупателей и продавцов, обеспечит соблюдение законов и этики. Уллаев подчеркивает: такие меры сократят долю «серого» посредничества, сделают сделки прозрачными и укрепят доверие граждан к рынку.

Задолженность жителей Ставропольского края по потребительским кредитам сократилась на 2,1% за год и составила 254,1 млрд рублей на 1 февраля 2026 года.

Перебои с водоснабжением в Предгорном округе связаны с падением уровня воды в Эшкаконском водохранилище, которое питает в том числе города Кавминвод. С 24 марта поселки Нежинский, Подкумок, Урожайный, Чкалова, а также юго-западная часть станицы Ессентукской перейдут на водоснабжение от резервного водовода, идущего от Кубанских очистных сооружений.

Прокуратура Курского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). В марте 2025 года жительница села Ростовановского маркером нанесла различные оскорбительные надписи и символы в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе СВО с целью их осквернения.

Сотрудники УУР МВД Дагестана задержали четверых 15- и 16-летних жителей Каспийска по подозрению в вымогательстве за сокрытие интимных снимков. Установлено, что указанные лица для шантажа познакомились с 20-летним жителем Махачкалы. Некоторое время они вели интимную переписку, в ходе которой последний отправлял им свои откровенные фото и видео.