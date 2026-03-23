Главные новости за 23 марта. Ростов-на-Дону и область

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, арест будет действовать до 23 июня.

В январе 2026 года ущерб компании «Лукойл-Ростовэнерго» превысил 200 млн рублей после перерасчета платы жителей Ростова за отопление.

В Мясниковском районе Ростовской области полностью потушен пожар на складе горюче-смазочных материалов. На складе в селе Крым площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров. В тушении участвовали 90 пожарных и 29 единиц техники. «Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

В 2026 году пострадавшим от атак БПЛА жителям Ростовской области выплачено более 5,1 млн руб. Компенсации получил 291 человек. В 2025 году оказана финансовая помощь более 3,3 тыс. человек, пострадавшим от атак беспилотников на общую сумму 67,6 млн руб.

Блок №1 Ростовской атомной электростанции отключили от сети и вывели в плановый ремонт для капитального апгрейда оборудования. Отмечается, что ремонт продлится три месяца и станет самым продолжительным в истории блока.