«Банк Дом.РФ» выделил миллиард рублей на строительство ЖК во Владикавказе

На строительство ЖК «Клуб 8» во Владикавказе «Банк Дом.РФ» выделил 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках проекта предполагается возвести два восьмиэтажных дома на 286 квартир средней площадью 46 кв. м. Жилой комплекс будет располагаться в Северо-Западном районе. Во дворе ЖК оборудуют зону отдыха со скамейками, уличными каминами и кинотеатром под открытым небом.

Строительная площадка уже подготовлена, ожидается начало работ.

Мария Хоперская