Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северой Осетии привлек 67,5 тыс. туристов

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии на данный момент посетили 67,5 тыс. туристов. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на Департамент социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России.

Кроме того, в Департаменте социально-экономического развития отметили значительное экономическое влияние курорта на регион.

Курорт, помимо увеличения турпотока, способствовал созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей экономики. Речь идет о транспорте, торговле, общественном питании.

Мария Хоперская