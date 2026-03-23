Главные новости за 23 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

К восстановлению мостов на Петровской набережной в Воронеже приступят летом. К этому времени планируется разработать новое проектное решение. Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба был введен на Петровской набережной Воронежа в начале прошлой недели в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Владельцу воронежской «Калины ойл» Валерию Борисову продлили домашний арест. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 14 июня. Сотрудники УФСБ по Воронежской области задержали господина Борисова в конце января. Его заподозрили в незаконной банковской деятельности.

Росгвардия сбила БПЛА над губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым во время поездки по региону. Инцидент произошел, когда губернатор приехал в село Смородино Грайворонского округа. БПЛА взорвался в воздухе, пострадавших и разрушений нет.

Липчанина, застрелившего сотрудника военной полиции, отправили в СИЗО. Мера пресечения будет действовать как минимум два месяца. Жителю вменяется посягательство на жизнь правоохранителя.

Депутаты представительного собрания Рыльского района Курской области избрали его главой Владимира Ковальчука. Ранее господин Ковальчук возглавлял район в статусе и.о. С сентября 2023 года главой Рыльского района был Андрей Белоусов, в феврале 2026-го ставший министром внутренней политики региона.

Первый заммэра Орла Вадим Ничипоров получил три года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. В 2021–2022 годах трое перевозчиков по просьбе осужденного установили остановочный павильон на улице Кузнецова, оплатили приобретение офисной мебели и ремонтные работы в кабинетах городской администрации на 220 тыс. руб.

Военные и критически важные объекты запретили снимать в Тамбовской области. Также теперь нельзя распространять информацию о них в интернете и СМИ. За нарушение запрета предусмотрены штрафы — до 100 тыс. руб.

Егор Якимов