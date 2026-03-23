Глава Нальчика получил от прокуратуры представление из-за качества дорог

Глава Нальчика получил представление от прокуратуры из-за низкого качества дорог. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что проезжая часть по улице Чернышевского покрыта многочисленными выбоинами и разрушениями. Это создает угрозу безопасности дорожного движения. Никакие меры по приведению отдельных автодорог в нормативное состояние не предпринималось.

В связи с этим прокуратура внесла главе Нальчика представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская

