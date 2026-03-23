Белгородский «Арт-Карат» сократил прибыль в 2025 году на 95% до 3 млн рублей

ООО «Белгородский ювелирный завод "Арт-карат"» ювелирной сети «Адамас» закончило 2025 год с чистой прибылью в 3,3 млн руб., что на 95% меньше, чем годом ранее (61 млн руб.). Выручка предприятия также сократилась, но менее заметно — на 24%, с 6,8 млрд до 5,2 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж предприятия упала на 23%, с 6,2 млрд до 4,8 млрд руб., а валовая прибыль — на 29%, с 578 млн до 409 млн руб. Прибыль от продаж общества снизилась на 68%, с 353 млн до 113 млн руб. Заметнее всего просела прибыль до налогообложения компании — на 96%, с 94,4 млн до 3,7 млн руб.

Активы завода уменьшились на 46%, с 4,5 млрд до 2,5 млрд руб. Динамика обеспечена в основном за счет сокращения оборотных активов — на 52%, с 3,9 млрд до 1,9 млрд руб. Внеоборотные активы уменьшились на 13%, с 633 млн до 554 млн руб.

Дебиторская задолженность компании сократилась на 71%, с 2,5 млрд до 737 млн руб., а кредиторская — на 60%, с 3,2 млрд до 1,3 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО БЮЗ «Арт-карат» было зарегистрировано в Белгороде в апреле 2015 года. Основной вид деятельности — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Единственный владелец — ООО «Адамас айпи», учредителем которого является китайское SLH Group Limited, структура, в свою очередь, учрежденная сыном миллиардера Льва Леваева (занимается проектами в алмазной индустрии и девелопменте). Гендиректор — Илья Сильченко, который также руководит «Адамас айпи».

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что конечным бенефициаром белгородского ювелирного завода «Арт-карат», который, как считалось, принадлежал экс-депутату облдумы Михаилу Несветайло, является гонконгская компания SLH Group Limited. Позднее стало известно, что белгородский «Арт-карат» перешел собственникам Московского ювелирного завода.

Егор Якимов