Главные новости за 23 марта. Сочи

В Сочи суд признал виновными троих бывших сотрудников энергоснабжающей организации в совершении коррупционных преступлений. В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в коммерческом подкупе, а также в покушении на посредничество во взяточничестве.

В горном кластере Сочи сохраняются зимние условия, несмотря на завершение марта и наступление весны на равнинной части региона. Высота снежного покрова в горах варьируется от 53 до 287 см в зависимости от высоты.

С 29 марта на пригородных железнодорожных маршрутах в агломерации Сочи и федеральной территории «Сириус» увеличат количество рейсов электропоездов «Ласточка». Расширение графика затронет как прибрежные направления, так и сообщение с горным кластером курорта.

Глава города Сочи Андрей Прошунин проинспектировал подготовку к летнему курортному сезону в клиническом санатории «Металлург». Объект является одной из старейших здравниц курорта и расположен на склоне горы Бытха вблизи мацестинских источников.

В Сочи проходит комплексная медико-психологическая реабилитация пятой с начала 2026 года группы жителей Курска. В состав делегации вошли пять семей, включая семерых детей, большинство из которых имеют инвалидность, а также пятеро взрослых.

Сочи и Краснодар вошли в число наиболее востребованных направлений для семейного отдыха в России в зимний сезон 2026 года. Интерес к поездкам с детьми продолжает расти: за прошедшую зиму число таких путешественников увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.