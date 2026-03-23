В Пензе адвокаты получили сроки за мошенничество в особо крупном размере

Ленинский районный суд Пензы вынес обвинительный приговор в отношении двух адвокатов, признанных виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на него (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным сайта суда, речь идет об Иване Волкове и Андрее Касьянове.

С октября по ноябрь 2024 года защитники убедили доверителя передать им 2,7 млн руб. (2,5 млн — для сотрудников правоохранительных органов и 200 тыс. руб. — за посредничество), которые впоследствии присвоили. Позже, в 2025 году, они попытались получить 1,5 млн руб. за содействие в условно-досрочном освобождении брата другого клиента, но успели забрать только 200 тыс. руб., после чего были задержаны.

Вину адвокаты признали, ущерб возместили. Ленинский районный суд назначил каждому из них наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Нина Шевченко