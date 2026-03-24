Банкротящийся «Бутурлиновский мясокомбинат» закончил 2025-й с выручкой 57 млрд

По итогам 2025 года выручка банкротящегося ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» составила 57 млрд руб., в то время как предыдущий год общество закончило с нулевым показателем. Чистая прибыль предприятия осталась нулевой. Это следует из финансовых показателей общества, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж комбината по-прежнему нулевая. Валовая прибыль при этом составила 57 млрд руб. (годом ранее показатель был нулевым). Прибыль от продаж и прибыль до налогообложения — как и в 2024-м, нулевые.

Активы предприятия сократились на 40%, с 61 млн до 37 млн руб. Внеоборотные активы компании оказались нулевыми (годом ранее — 60 млн руб.), а оборотные активы выросли с 649 тыс. до 37 млн руб.

Дебиторская задолженность комбината осталась нулевой. При этом кредиторская задолженность сократилась на 5%, с 437 млн до 415 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» было учреждено в воронежской Бутурлиновке в июле 2002 года. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — столичное ООО «Торговый дом "Свинпром"», которое до января 2022-го принадлежало Андрею Князеву (сейчас учредители не раскрываются). Конкурсный управляющий — Антон Стародубцев.

«Бутурлиновский мясокомбинат» признали банкротом в августе 2025 года из-за долгов перед Сбербанком. В отношении компании было введено конкурсное производство. Всего в реестр требований кредиторов были включены задолженности на 430,7 млн руб., в том числе перед Сбербанком. В октябре 2025-го часть активов предприятия перешла Сберу.

Егор Якимов