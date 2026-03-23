Ярославский аэропорт возобновил работу после 36 минут ограничений

Ярославский аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 18:22, спустя 36 минут после сообщения о введении ограничений.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Одновременно с ярославским аэропортом был закрыт, а следом открыт ивановский аэропорт. Меры, согласно сообщению господина Кореняко, вводились для обеспечения безопасности полетов.

Вместе с тем в 17:52 губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности. Отбой не объявлялся. Жителям рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.

