В центре Ставрополя после вмешательства прокуратуры снесут незаконную постройку
В центре Ставрополя по требованию прокуратуры приняли снесут самовольную постройку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Здание хоть и построили как индивидуальный жилой дом, фактически оно использовалось как административно-коммерческий объект. При этом участок, на котором велось строительство, не предназначен для таких целей.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В итоге Ставропольский краевой суд признал объект самовольной постройкой и постановил снести его.