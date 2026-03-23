В центре Ставрополя после вмешательства прокуратуры снесут незаконную постройку

В центре Ставрополя по требованию прокуратуры приняли снесут самовольную постройку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Здание хоть и построили как индивидуальный жилой дом, фактически оно использовалось как административно-коммерческий объект. При этом участок, на котором велось строительство, не предназначен для таких целей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В итоге Ставропольский краевой суд признал объект самовольной постройкой и постановил снести его.

Мария Хоперская

