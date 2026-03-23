Поехали за Кубком

Ярославский ХК «Локомотив» вступает в борьбу за Кубок Гагарина. 24 марта команда встретится с московским «Спартаком», который станет соперником железнодорожников как минимум на ближайшие четыре матча. В ходе открытой тренировки перед началом плей-офф наставник ярославцев Боб Хартли рассказал, что команда чувствует себя уверенно, а сам он «слишком стар, чтобы нервничать».

Фото: ХК «Локомотив» Нападающий Александр Радулов и вратарь Даниил Исаев

В 1/8 финала «Локомотив» будет играть с московским «Спартаком». Встречи первого раунда плей-офф пройдут 24 и 26 марта в Ярославле, 28 и 30 марта в Москве. В случае равного счета по итогам четырех игр серия продолжится до четырех побед одной команды. Дополнительные матчи при необходимости будут назначены на 1, 3 и 5 апреля.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а «Спартак» оказался на восьмой строчке. Сезонная серия завершилась в пользу «Локомотива»: ярославцы выиграли во всех четырех матчах, обыграв «Спартак» со счетом 5:2, 6:3, 3:2 (овертайм) и 3:1.

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли в ходе открытой тренировки перед стартом плей-офф отметил, что победа над «Спартаком» в регулярном чемпионате не говорит об исходе встреч в плей-офф.

Фото: ХК «Локомотив» Главный тренер Боб Хартли с журналистами

«Это ничего не значит, все начинается с нуля»,— сказал наставник ярославской команды.

Он назвал «Спартак» быстрой командой, успешно играющей в атаке. Однако эти факторы не пугают железнодорожников. «Мы достаточно уверенно себя чувствуем. Плей-офф — это абсолютно другая игра. Мы работаем с августа, чтобы добраться до завтра»,— сказал наставник.

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль подтвердил, что команда весь сезон готовилась к плей-офф, поэтому тренировки накануне старта решающих игр не изменились. Он также отметил, что при подготовке команда продолжает работать над своей игрой и при этом не акцентирует внимание на месте соперника по итогам регулярного чемпионата.

«Мы не думаем, какое место занял "Спартак" в регулярке. Готовимся планомерно к сопернику, разбираем его игру — сильные и слабые стороны. Классные ощущения, я нахожусь в предвкушении и ожидании. Весь чемпионат ждал плей-офф, приятные эмоции»,— сказал Мисюль.

Фото: ХК «Локомотив» Даниил Мисюль

Второй год подряд в составе «Локомотива» в плей-офф будет играть нападающий Рихард Паник. Он отметил, что выиграть во второй раз подряд будет сложнее.

«Но у нас отличная команда, она почти не изменилась с прошлого сезона. Мы готовы побеждать снова. Не хотел бы сравнивать прошлый сезон и нынешний. В этом чемпионате у нас были и взлеты, и падения. Сейчас, считаю, мы готовы к плей-офф и к хорошему выступлению. Ожидаем, что выиграем каждый матч, но понимаем — будет сложно»,— прокомментировал Паник.

Фото: ХК «Локомотив» Рихард Паник

Боб Хартли пришел в «Локомотив» после победы команды в Кубке Гагарина в прошлом году. Поэтому миссию «Локомотива» в этом плей-офф наставник назвал особенной.

«Выиграть кубок — это одно, повторить — это другое. Каждая команда настраивается на нас по-особенному. Поэтому у нас особая миссия, мы надеемся ее успешно завершить»,— сказал наставник.

Боб Хартли отметил, что команда должна быть готова к поражениям в плей-офф и при этом продолжать бороться. «Нужно идти шаг за шагом, нельзя одержать четыре победы за один матч. Нам нужно выиграть четыре раза по четыре матча. Если в плей-офф случается плохой день, то нужно перезагрузиться и настроиться заново. Только так можно достичь успеха»,— сказал наставник.

Фото: ХК «Локомотив» Капитан Александр Елесин

К настоящему моменту в команде нет травм. Тем не менее первые два матча плей-офф пропустит защитник «Локомотива» Никита Черепанов, который был дисквалифицирован на три игры за контакт с судьей в ходе матча регулярного чемпионата 15 марта.

Боб Хартли добавил, что не нервничает перед стартом плей-офф. «Нервы давно ушли. Я уже слишком старый, чтобы нервничать»,— сказал наставник.

21 мая 2025 года ярославский ХК «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор». После победы главный тренер ярославской команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт с ярославским клубом и перешел в ЦСКА. Также поступила и большая часть тренерского состава. Главным тренером «Локомотива» стал канадский специалист Боб Хартли, ранее выигрывавший Кубок Гагарина с омским «Авангардом». Перед стартом регулярного чемпионата КХЛ Хартли основной задачей на сезон ставил выйти в плей-офф и выиграть последний матч сезона.

Алла Чижова