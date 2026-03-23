В Ярославской области объявили угрозу атаки БПЛА и закрыли аэропорт

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Губернатор Михаил Евраев призвал жителей региона покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях, а в помещениях — отойти от окон и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"»,— написал губернатор.

Также ярославский аэропорт приостановил прием и выпуск воздушных судов. О введении ограничений сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 23 марта в 17:46.

Как пояснил господин Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно данным с онлайн-табло, на 22:35 запланирован вылет в Казань, в 23:50 в ярославский аэропорт должен прилететь самолет из Сочи.