В Черноземье 25 марта ожидается солнечная погода, до +11°C

В среду, 25 марта, жителей Черноземья ожидает солнечная погода, без осадков. Временами возможна облачность с прояснениями. Температура будет варьироваться от +1°C до +11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +4°C, днем потеплеет до +11°C, вечером столбик термометра опустится до +8°C и ночью вернется к +4°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +3°C, днем температура поднимется до +9°C, вечером она составит +7°C, а ночью +2°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +2°C, днем повысится до +9°C, вечером будет +6°C, а ночью снова понизится до +2°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем — +9°C, вечером будет +5°C, а ночью опустится до +1°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +8°C, вечером будет +5°C, а ночью вновь похолодает до +1°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +1°C, днем — +8°C, вечером будет +5°C и ночью — +1°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова