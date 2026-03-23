ФСБ впервые опубликовала запись задержания бывшего главы Ижевска Бекмеметьева

ФСБ впервые опубликовала кадры задержания экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева и бывшего прокурора Октябрьского района города Николая Пушина. Запись датируется 2023 годом.

Напомним, сегодня Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК) — передаче местному застройщику участка без торгов и изменении разрешения на землю под элитный коттеджный поселок. Ему назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Николай Пушин получил два года лишения свободы. Он признан виновным в пособничестве (ст. 285 УК).

Подробнее об этом читайте в материале «Работу мэра оценили на пять».