У немецких социал-демократов не задалось в Рейнланд-Пфальце

Земельные выборы в немецком Рейнланд-Пфальце закончились историческим поражением социал-демократов. Проигрыш в этой федеральной земле после 35 лет у власти стал настоящим шоком для партии и ее руководства: сопредседателей СДПГ уже призвали уйти в отставку. Напряженность внутри партии, входящей в правящую коалицию, может сказаться на работе всего федерального правительства. Но главный вопрос — это политическое выживание партии на фоне продолжающегося роста популярности крайне правой «Альтернативы для Германии».

Фото: Christian Mang / Reuters Сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль и Бербель Бас

Результаты голосования 22 марта закрепили сразу два тренда: социал-демократы стремительно теряют статус народной партии, а «Альтернатива для Германии», наоборот, получает существенную поддержку не только на востоке страны, но уже и на западе. Победу одержали христианские демократы с показателем 30,5%, что на 2,8% лучше результата 2021 года. Но их успех стал возможен прежде всего за счет слабости СДПГ, которая возглавляла Рейнланд-Пфальц на протяжении 35 лет. Социал-демократы потеряли более 9% голосов, в итоге набрав лишь 26,5%. Третьей пришла «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20% — тоже исторический результат, только со знаком плюс. Крайне правым удалось склонить на свою сторону 11,7% избирателей и потеснить «Зеленых» (8,3%). Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный порог.

Такой исход, хотя о его вероятности предупреждали эксперты, стал для социал-демократов настоящим шоком. В партии уже готовились к масштабному празднованию победы в Берлине. 23 марта должна была состояться торжественная церемония, на которой сопредседатели политической силы собирались чествовать действующего премьер-министра федеральной земли Александра Швайцера. Однако вместо поздравительных речей руководству СДПГ пришлось собраться на экстренное партийное собрание, по итогам которого сопредседатели предстали перед журналистами.

Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль и министр труда Бербель Бас сообщили, что не собираются покидать свои посты вопреки призывам к этому со стороны целого ряда социал-демократов.

Немецкое издание RND сообщало, что на заседании Ларс Клингбайль написал было заявление о сложении полномочий, но потом изменил решение. В ходе пресс-конференции он подтвердил, что думал об отставке после провала партии в Рейнланд-Пфальце, но затем решил сосредоточиться не на внутренних перестановках, а на реализации партийного курса. Его коллега выступила жестче.

«Мы не подавали в отставку. Но мы заявили, что хотим открытого обсуждения. Мы оба действовали как команда, и мы ценим открытое общение»,— пояснила Бербель Бас. Она отметила, что следующее заседание партийного руководства состоится в ближайшую пятницу и на нем будут обсуждаться дальнейшие шаги по выходу из кризиса. «Если в итоге большинство скажет, что не хочет видеть нас двоих в руководстве и это приведет к переменам, то мы не будем этому препятствовать»,— сказала она.

Потенциальная смена руководства партии может негативно сказаться на правящей коалиции, особенно если оба сопредседателя решат отказаться не только от партийных постов, но и от министерских портфелей.

Среди сторонников обновления партийной власти уже звучат идеи об отказе Ларса Клингбайля от поста вице-канцлера в пользу министра обороны Бориса Писториуса. Такой выбор неслучаен: Борис Писториус не только самый популярный политик Германии, но и единственный, чью работу одобряет более половины населения.

Для сравнения: действия канцлера Фридриха Мерца одобряет лишь четверть немцев.

При этом текущий тренд на постепенное сокращение роли социал-демократов страшен не только для них самих, но и для правящего блока ХДС/ХСС. Существенное ослабление младшего партнера бьет по всей коалиции, а усилившееся давление на СДПГ может спровоцировать новые дрязги внутри и без того нестабильного правящего альянса. Рабочего рецепта по возвращению былого влияния социал-демократы пока не нашли. И здесь вряд ли возможно простое решение: речь идет о потере идентичности. СДПГ больше не воспринимают как народную партию, представляющую интересы рабочего класса. Вернуть потерянных избирателей или привлечь новых будет крайне сложно без четкой концепции того, чьи интересы готова отстаивать партия.

И пока ее, вероятно, ждут новые поражения. Уже осенью 2026 года пройдут выборы в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге—Передней Померании. В последней СДПГ, скорее всего, также потеряет кресло премьер-министра. Заметное падение поддержки возможно и в Берлине. На этом фоне особенно разрушительно для социал-демократов выглядит стремительный рост АдГ: на мартовских выборах в Баден-Вюртемберге партия набрала почти 20% голосов, и нынешний результат в Рейнланд-Пфальце поставил ребром вопрос о высокой поддержке правых на западе страны. При этом ожидается, что в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге—Передней Померании «Альтернатива» наберет не менее 30% с перспективой получить до 40% поддержки. И, таким образом, к следующим федеральным выборам 2029 года второй по величине политической силой, вероятно, станет уже не СДПГ, а АдГ. Регулярные опросы общественного мнения показывают: более половины немцев считают, что «Альтернатива» в 2029 году может и вовсе прийти первой.

Вероника Вишнякова