Год связи по другим правилам: Т2 отмечает годовщину запуска в Ставропольском крае

T2 за первый год работы под собственным брендом трансформировала качество и доступность мобильной связи в Ставропольском крае, выведя сетевую инфраструктуру и клиентский опыт на новый уровень. Компания обеспечила доступность сети для 99% населения региона и увеличила число базовых станций до 4100. Улучшения затронули 14 городов и 20 районов Ставрополья. В честь первой годовщины оператор запустил для абонентов праздничную активность с бонусами и подарками, которые доступны в приложении «Мой T2».



В марте 2025 года T2 запустила сеть в Ставропольском крае, представив абонентам новый уровень мобильной связи. К запуску коммерческих операций под собственным брендом компания построила в регионе современную высокотехнологичную сеть, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили порядка 8 млрд рублей. Оператор продолжил непрерывный процесс технического совершенствования сети в период эксплуатации, последовательно оптимизируя ее работу и доводя настройки до максимальной эффективности для обеспечения стабильного покрытия как в крупных городах и курортных зонах, так и в малых населенных пунктах.

С момента коммерческого запуска количество базовых станций Т2 в регионе увеличилось до 4100 объектов, а число новых сайтов – на 10%. Ежемесячно инженеры оператора вводили в эксплуатацию десятки новых объектов связи: за счет этого покрытие было расширено в Железноводске, Новопавловске, Нефтекумске, Ипатово, Благодарном, Минеральных Водах, Пятигорске и еще 17 районах региона, включая Александровский, Андроповский, Грачевский, Изобильненский, Красногвардейский и другие. На сегодняшний день в зоне уверенного действия сети T2 проживает более 99% населения края.

Также T2 модернизировала действующее оборудование: было обновлено более 10% базовых станций в Ставрополе, Михайловске, Буденновске, Георгиевске, Ессентуках, Лермонтово, Невинномысске, а также Минераловодском, Предгорном и Шпаковском районах. Эти работы позволили значительно увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных.

Учитывая высокую туристическую привлекательность региона, оператор сфокусировался на развитии покрытия в местах с высоким трафиком. Так, T2 оптимизировала работу оборудования в аэропорту Ставрополя, а также стала одной из первой компанией сотовой связи, которая развернула сетевую инфраструктуру в новом терминале воздушной гавани Минеральных Вод. Оператор обеспечил indoor*покрытие в популярных торговоразвлекательных центрах края и улучшил сеть в парках Комсомольский и Нижний в Кисловодске, парке Победы в Ессентуках, Головинском сквере в Георгиевске.

Существенное внимание Т2 уделила развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах региона: стабильной мобильной связью были обеспечены порядка 125 тысяч жителей хуторов и сел Ставропольского края, что повысило доступность цифровых сервисов в удаленных территориях.

Кроме того, Т2 усилила покрытие на ключевых транспортных маршрутах региона. Оператор расширил сеть на 103 участках 10 автомобильных трасс Ставропольского края. В их числе: дороги А-167, А-165, Р-217, Р-216 и А-157, а также магистраль 07Р-041, соединяющая Ставрополь и Ростов-на-Дону.

Параллельно с технической базой оператор активно развивал розничное присутствие в крае. Сейчас на Ставрополье представлены 84 монобрендовые точки T2, в том числе 8 салонов цифрового формата, где абоненты могут получить высококлассный сервис, профессиональные консультации и полный спектр услуг оператора. Собственную сеть дополняет широкая партнерская база, состоящая из 3000 торговых точек: компания сотрудничает с наиболее крупными игроками розничного бизнеса, в число которых входят «Почта России», «Магнит» и DNS.

Важной частью работы оператора стала интеграция в культурно-массовую жизнь региона. Летом 2025 года компания организовала на Ставрополье две креативные городские площадки T2 СПОТ – эти пространства стали точками притяжения для жителей и гостей края, объединяя технологии, отдых и городскую культуру.

В честь первой годовщины работы в регионе T2 подготовила специальные предложения для абонентов Ставропольского края. С 23 марта пользователи могут принять участие в праздничной активности в мобильном приложении «Мой T2»: раз в неделю «задуть» цифровую свечу и получить приятные бонусы от оператора и партнеров. Среди них – выгодные предложения для похода в театр, подарки в ресторанах, а также дополнительные пакеты минут и интернет-трафика.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Ставропольский край – точка притяжения для внутреннего туризма, деловой активности, межрегионального взаимодействия, а также стратегически важный регион для T2. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к курортному региону со стороны наших клиентов, что отражает его особую значимость на карте страны. В этих условиях для нас приоритетом становится развитие качества связи и сервисов, которые отвечают современным потребностям пользователей. Инвестиции в инфраструктуру, уникальные для отрасли продукты и решения – именно на этом мы строим новый уровень «других правил» в Ставропольском крае. Наша главная цель – устанавливать высочайшие стандарты цифрового опыта и предоставлять своим абонентам первоклассный сервис».

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«С самого запуска наша работа в Ставропольском крае выстраивается вокруг реальных потребностей людей и их повседневного опыта использования связи. Мы видим, что регион отличается высокой мобильностью абонентов и разнообразием сценариев потребления услуг. Поэтому для нас важно не просто предоставлять связь, а обеспечивать высокое качество всего пользовательского пути – от первого контакта до ежедневного использования сервисов. Мы постоянно адаптируем наши решения под ожидания клиентов, чтобы взаимодействие с T2 было простым, понятным и комфортным – как в больших городах, так и малых населенных пунктах. В честь первой годовщины работы в регионе мы подготовили для абонентов праздничные активности и приятные сюрпризы, чтобы разделить с ними этот важный этап».

* indoor - в помещении

Действующие сроки акции с 23.03.2026 по 03.05.2026. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://stavropol.t2.ru/

