«Роза Хутор» передал 500 книг о битве за Кавказ в школы и библиотеки Сочи

Курорт поддержал издание исторического исследования Александра Мирзонова «Битва за перевалы. Другой взгляд», посвященного событиям Великой Отечественной войны в горах Причерноморья. Инициатива направлена на сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание молодежи.

Книга раскрывает малоизвестные страницы битвы за Кавказ, которая продолжалась более ста дней. В основе издания — уникальные материалы из рассекреченных архивов Красной Армии, а также документы немецких горных дивизий. Чтобы воссоздать детальную картину боевых действий, автор Александр Мирзонов провел 18 исследовательских экспедиций в горах — от Малолабинского ущелья до Приэльбрусья.

«Сохранение исторического наследия — одно из ключевых направлений программы устойчивого развития курорта "Роза Хутор". Данные о событиях в регионе Причерноморья зачастую приходится собирать по крупицам, поэтому мы приветствуем начинания историков и краеведов. Сегодня курорт поддерживает конкурс школьников "Битва на перевалах: память, исследование, сохранение". В конкурсных проектах дети исследуют отмеченные памятными обелисками события и отправятся в походы к местам боевой славы в горах Сочи. Книга Александра Мирзонова станет для них достоверным источником знаний»,— отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Заявки на участие в конкурсе «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение» принимаются до 30 марта. Три лучших исследовательских проекта получат гранты по 50 000 рублей каждый от курорта «Роза Хутор» — на организацию экспедиций к обелискам в период летних каникул. В прошлом году ученики гимназии №44 при поддержке курорта уже совершили поход по местам воинской славы.

«Уверена, что пример гимназии №44 вдохновит другие школы. Книга Александра Мирзонова поступила в библиотеки 71 образовательного учреждения города. Она будет полезна учителям истории и школьникам при изучении темы Великой Отечественной войны, поможет развитию традиций школьного поискового движения. Надеемся, что у ребят появится и возможность пообщаться с автором»,— отметила начальник отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы Управления по образованию и науке администрации Сочи Татьяна Везиренко.

Кроме того, издание поступило в фонды 49 городских библиотек и пяти музеев Сочи. Книги будут востребованы в краеведческих разделах — в том числе среди экскурсоводов и инструкторов-проводников.

«Мы активно сотрудничаем с курортом "Роза Хутор" и поддерживаем выпуск подобной литературы. Эти краеведческие издания содержат редкую, действительно уникальную информацию»,— подчеркнула главный специалист Управления культуры администрации Сочи Ирина Мершина.

Передача книги Александра Мирзонова — не первый совместный проект курорта с библиотечной системой Сочи. Ранее фонды пополнили двухтомная монография «История Красной Поляны», антология Дмитрия Андреева «Красная Поляна в зеркале столетий», переиздание путеводителя по Сочи начала XX века Сергея Дороватовского, каталог работ фотографа Георгия Анастасиади и другие издания, выпущенные при поддержке курорта «Роза Хутор».

