Болезни образа жизни

Заболевания урологической системы, куда входят и мочекаменная болезнь, и нефроптоз, и простатит, и аденома простаты, и различные виды онкологических патологий, составляют до 12% от общего числа заболеваний в России. При этом, по словам врачей, число заболеваемости растет, а сами патологии — молодеют. Связано это во многом и с низкой физической активностью людей, и с малым потреблением жидкости. В то же время развитие современной медицины, наиболее полно отраженное в частной врачебной практике, дает оптимистические прогнозы на борьбу с этими недугами, считает хирург-уролог, онколог, врач высшей категории, к.м.н., оперирующий в Клинике Екатерининская на Герцена 265/2, Станислав Волков.



По последним опубликованным данным Минздрава РФ, урологические заболевания в России составляют 10–12% от общей заболеваемости. В мире ситуация аналогичная. Доминируют болезни предстательной железы (простатит, аденома — до 58–80% у пожилых), мочекаменная болезнь и инфекции мочевыводящих путей. Воспалительные и опухолевые болезни предстательной железы доминируют в структуре урологической патологии мужчин: до 58% пациентов страдают хроническим простатитом; более чем у 70% мужчин в возрасте старше 60 лет диагностируют доброкачественную гиперплазию предстательной железы; распространенность рака предстательной железы в России составляет 33,69 на 100 тыс. взрослого мужского населения и имеет тенденцию к росту.

Заболевания молодеют

Станислав Волков отмечает, что на Кубани у каждой возрастной категории жителей есть своя склонность к определенным заболеваниям. Пока организм человека находится на пике своего развития (а это 20–25 лет), серьезные проблемы, по словам эксперта, возникают редко, за исключением врожденных или унаследованных от детского периода патологий. А в 30–35 лет, когда потенциал организма начинает уходить от своего максимума, а у человека меняется образ жизни в сторону гиподинамии и накопления вредных привычек,— начинает проявляться целый букет различных заболеваний.

«Речь идет о нарушении обмена веществ, нарушении базовых норм питания. Все это у человека начинает проявляться, например, в виде мочекаменной болезни уже к 30–35 годам. И это касается как мужчин, так и женщин»,— рассказывает Станислав Волков.

Еще одна часто выявляемая (особенно у женщин) проблема в возрасте 25–30 лет — нефроптоз. Это, по мнению врача-уролога, связано с тем, что физиологические особенности женщин, связанные со слабостью связочного аппарата, приводят к тому, что почка у них может «опускаться» в патологическое состояние. Это приводит к воспалению органа, что требует лечения.

Кроме того, по словам Станислава Волкова, у людей в тридцатилетнем возрасте часто случаются воспалительные заболевания мочевого пузыря — цистит. Это, отмечает уролог, обусловлено тем, что иммунитет к 30 годам становится более уязвимым и дают о себе знать какие-то хронические заболевания.

«Женщины часто обращаются с циститом, который требует правильного лечения. Кроме того, у прекрасной половины человечества в этом, казалось бы, достаточно молодом возрасте часто возникает проблема с недержанием мочи. Оно бывает стрессовое, когда женщина испытывает какую-то нагрузку, или при кашле и чихе. Это обусловлено ослаблением связок либо перенесенными родами, а, возможно, наследственными предрасположенностями»,— говорит Станислав Волков.

Что касается мужчин, то, по словам уролога, для них в тридцатилетнем возрасте характерно появление мочекаменной болезни и простатита. Связано это, как правило, со сменой образа жизни в сторону снижения физической активности. Простатит, по словам собеседника «Review. Юг России», возникает, как правило, у мужчин в возрастной категории 25–35 лет и доставляет им немало проблем.

«Предстательная железа — это активно работающий репродуктивный орган. Она требует половой регулярности и физической активности от человека. Активность улучшает кровоснабжение не только в предстательной железе, но и во всех системах. А для предстательной железы — это особенно важно»,— рассказывает Станислав Волков.

Он отмечает, что предстательная железа также может воспаляться в результате попадания инфекции. «Поскольку мы живем не в безвоздушном пространстве, то подвержены инфекционным атакам. И организм так устроен, что это нормально. В нас попадают микроорганизмы, а организм должен с ними бороться и побеждать их. Но не всегда это получается. Медицина призвана исправить эти недостатки»,— рассказывает Станислав Волков.

Онкология предупреждается

Но если какие-то хронические заболевания, связанные с урологической системой человека, врачи способны вылечить, то с онкологией, отмечает господин Волков, ситуация сложнее. По данным Минздрава РФ, онкоурологические заболевания занимают лидирующие позиции в структуре онкологии. В России рак предстательной железы — одна из ведущих причин смертности мужчин (до 13 тыс./год, третье место), поражая до 16% мужчин. Рак мочевого пузыря — четвертое место по частоте у мужчин (57 тыс. случаев в мире). Основной возраст — старше 60 лет. Рак предстательной железы, по данным федерального Минздрава, встречается у 4,5–6% мужчин и часто диагностируется на поздних стадиях (III–IV). Риск вырастает в 5–11 раз, если болели двое родственников.

Рак мочевого пузыря, по данным официальной статистики, является самым распространенным урологическим раком. Мужчины болеют им в четыре раза чаще женщин. Основная причина развития онкологии, по словам врачей,— курение (риск выше до шести раз). Есть еще рак почки (по данным Минздрава РФ, входит в топ-10 самых распространенных видов рака) и рак простаты.

По словам Станислава Волкова, к сожалению, онкологии подвержены абсолютно все возрасты. Она встречается у детей, у молодых людей, у людей среднего возраста и пожилых мужчин и женщин. Причины неудачного лечения онкологии, по мнению врача-уролога, связаны с ее поздним выявлением. «Вот поэтому: любые характерные симптомы, дискомфорт в области половых органов, боль, примесь крови в моче, потеря веса — все это обязывает человека обратиться к врачу, чтобы профессионал своего дела сказал: нормально ли это, укладывается ли в физиологические нормы или надо глубже исследовать пациента, либо уже понимать какие-то меры по лечению или оперативному вмешательству»,— говорит Станислав Волков.

Он отмечает, что сегодня онкология начинает преобладать по своей встречаемости у относительно молодых людей. В возрастной категории 40–45 лет врачи уже обследуют пациентов на предмет возможного рака, даже если у них нет жалоб.

«Внимательный к себе человек после 40 лет должен пройти базовое обследование: сдать кровь, побывать у терапевта на консультации (мужчины — у уролога, женщины — у гинеколога), сдать общий спектр анализов, выполнить УЗИ органов брюшной полости. Желательно сделать компьютерную томографию с контрастным усилением практически всех систем организма, выполнить гастроскопию и колоноскопию. Это такие диагностические вещи, которые с вероятностью 95% позволят человеку не пропустить онкологическое заболевание»,— рассказывает Станислав Волков.

Патологии приходят с возрастом

По словам врача-уролога, у людей в возрасте 50–70 лет, как правило, выявляется уже целый букет урологических заболеваний. Если говорить о женщинах, то это мочекаменная болезнь, проблемы со связочным аппаратом (пролапсы, генитальные опущения), которые влекут за собой урологические проблемы. Часто встречаются воспалительные заболевания. Кроме того, в пожилом возрасте у женщин кардинально меняется гормональный фон.

У мужчин в пожилом возрасте часто встречается аденома предстательной железы, которой подвержены практически все представители сильного пола. «Другое дело, что кому-то увеличение предстательной железы мешает жить, ухудшает качество жизни, а на кого-то никак не влияет. Часто мы просто констатируем на консультациях, что нашего медицинского вмешательства не требуется. И, наоборот, мужчина может часто вставать ночью, жить с мыслью о том, что где-то рядом нужен туалет. В такой ситуации мы оказываем помощь, начиная от медикаментозной терапии и заканчивая хирургическими вмешательствами»,— говорит Станислав Волков.

Факторы низкой активности

Самые главные факторы появления урологических заболеваний — низкая физическая активность и беспорядок в питании, считает врач-уролог. По его словам, у человека, чтобы он был во всех смыслах здоров, не должно быть лишнего веса. Лишний вес, по словам Станислава Волкова, приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата, нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, изменяет гормональный статус и вызывает метаболические нарушения, которые приводят к целому ряду заболеваний, в том числе — урологических.

«Если современный человек (особенно девушки) принимают мало жидкости, это становится провоцирующим фактором для мочекаменной болезни. Соответственно, если человек много работает, совершает много физических действий и пьет два-три литра жидкости в сутки — это на 70–80% снижает риск мочекаменной болезни. Недостаточный прием жидкости ухудшает функцию почек, гиподинамия приводит к отсутствию нормального давления и кровоснабжения. Все это является факторами для самых различных заболеваний. Это и заболевания почек, и мочевого пузыря, и предстательной железы. Вот поэтому современный мир, с его технологиями, с его цивилизованными благами, с его ритмом жизни и превалированием сидячей работы — не всегда играет на пользу нашему здоровью»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

Спасает диагностика

Сегодня широко используются передовые программы и технологии для лечения урологических заболеваний. Однако важен комплексный подход. По словам Станислава Волкова, на сегодняшний день диагностика заболеваний находится на высочайшем уровне. Он отмечает, что практически 100% людей могут за условно небольшие деньги выполнить достаточно серьезную диагностику своего организма без вреда для него.

«УЗИ, например, не несет никакого лучевого воздействия. Доказательством этому служит тот факт, что мы безболезненно исследуем беременных женщин при помощи этого. Компьютерная томография также уже не несет лучевую нагрузку. Конечно, мы не можем назначить ее кому-то просто так, но тем не менее этот способ диагностики доступен, и пусть чуть дороже стоит, но даже в рамках государственного обеспечения человек может получить данную опцию. Компьютерная томография сегодня находит то, чего мы еще буквально 20 лет назад не могли представить, и не могли понять, как на определенной стадии можно выявить ту или иную проблему. Раньше какие-то диагнозы были приговором, потому что мы не могли их рано диагностировать, а сегодня мы уже выполняем операции, убираем опухоль на самых ранних стадиях, исправляем аномалии развития»,— рассказывает Станислав Волков.

По его словам, в урологии особенно важно развитие малоинвазивного направления. Такие манипуляции, отмечает эксперт, требуют дорогого, серьезного и разнообразного оборудования, но за ним настоящее и будущее.

«Представляете, раньше нужно было человеку разрезать живот, чтобы произвести какую-то манипуляцию, а потом его несколько месяцев реабилитировать. Сейчас в день обращения мы делаем операцию через естественные мочевые или половые пути, убираем камни, убираем новообразование и на следующий день уже отпускаем человека, с улыбкой сообщая, что он в понедельник может выходить на работу. Это фантастика, и это реальность, лишь с той поправкой, что пока все это еще стоит немалых денег»,— говорит Станислав Волков.

Частная медицина дает пациенту выбор

Он отмечает, что сегодня медицинская индустрия, касающаяся передового оборудования и препаратов, направлена на глобализацию и заинтересована в том, чтобы все новейшие технологии были доступны. По некоторым позициям, рассказывает эксперт, западные производители могут опережать российскую индустрию, и наоборот.

«Наверное, мы не сможем вспомнить какой-то прибор или препарат, который есть за границей, но его нет у нас. На сегодняшний день практически все доступно, и нет проблем с умением работать на передовом оборудовании, нет проблем у врачей с возможностью чему-то поучиться, получить какие-то знания. Да, система государственного здравоохранения этот момент немножечко упускает, но с появлением частной медицины, где уже есть здоровая конкуренция, а врачи материально заинтересованы быть востребованными, ситуация иная»,— рассказывает врач-уролог.

По его словам, в частной клинике, в отличие от муниципального учреждения, пациент может выбрать доктора, у которого он хотел бы лечиться. Клиент может поинтересоваться о репутации врача, почитать о нем отзывы. Как следствие, по мнению Станислава Волкова, врач становится заинтересован в том, чтобы овладеть всеми современными технологиями.

«Врач понимает, что даже если его никто не пошлет на учебу — ни клиника, ни государство,— он должен сделать это сам, потому что это касается его репутации. А у пациентов есть опция выбора врача. В государственной больнице, к сожалению, несмотря на то что юридически пациент может выбрать себе доктора, фактически это невозможно. А частная медицина позволяет это делать»,— резюмирует Станислав Волков.

