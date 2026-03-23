Неизвестные ввели в «ВетИС» данные о 16 тоннах мяса из Нижегородской области

Факт несанкционированного доступа к площадкам хозсубъектов во ФГИС «ВетИС» выявлен в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. С его помощью в систему ввели информацию о 16,5 т бескостной замороженной говядины, поступившей с площадок в Гагинском, Пильнинском, Сеченовском и Краснооктябрьском округах.

Данные от имени ООО «Агробизнес» ввело лицо, именуемое как ветеринарный врач второй категории районного центра ветеринарии. Однако указанное лицо сотрудником госветслужбы региона не является, а предприятия, задействованные при оформлении документов, не производили эту продукцию.

Кроме того, поставщиком сырья был указан хозяйствующий субъект, прекративший предпринимательскую деятельность и расположенный на территории Калужской области.

Фальшивую учетную запись и транзакции от ее имени аннулировали. Материалы дела о несанкционированном доступе переданы в областное ГУ МВД.

Галина Шамберина