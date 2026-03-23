В Тольятти возбудили уголовное дело о потасовке между школьниками
Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
По версии следствия, 18 марта во время перемены произошла потасовка между двумя шестиклассниками, которые были оставлены без должного надзора со стороны преподавательского состава школы. В результате один из учеников получил перелом левой руки.
Во время расследования установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут правовую оценку действиям должностных лиц образовательной организации.