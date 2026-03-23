В Тольятти возбудили уголовное дело о потасовке между школьниками

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, 18 марта во время перемены произошла потасовка между двумя шестиклассниками, которые были оставлены без должного надзора со стороны преподавательского состава школы. В результате один из учеников получил перелом левой руки.

Во время расследования установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут правовую оценку действиям должностных лиц образовательной организации.

