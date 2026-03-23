Дело о хищении 2,8 млрд рублей у сетевиков СКФО направлено в суд

Уголовное дело о хищении около 2,8 млрд руб. у ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Северный Кавказ» (бывшее «МРСК СК») направили в суд, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

В роли фигурантов фигурируют более 40 человек, включая бывших руководителей крупнейшей распределительной сетевой компании СевероКавказского федерального округа, подчиненных им сотрудников энергокомпаний и представителей подрядных организаций.

По версии следствия, основной организатором преступного сообщества выступил бывший генеральный директор ОАО «МРСК СК» (в 2019 году компания вошла в структуру «Россети Северный Кавказ»). В 2012–2021 годах он и его соратники создали теневую схему, использующую федеральные средства, выделенные на реализацию Комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях Северного Кавказа. В рамках этих лимитов из бюджета РФ на модернизацию сетей и закупку оборудования было выделено около 2,8 млрд руб., которые злоумышленники частично перенаправили в частные руки.

Следствие установило, что в течение почти десяти лет фигуранты системы неоднократно занижали объем реально выполненных работ и одновременно завышали их стоимость в отчетной документации. В отчетах поставляли недостоверные данные о качестве приборов учета и каналообразующего оборудования, а также искусственно накручивали объемы закупок и объемы технических мероприятий по снижению потерь. В ряде случаев подрядчики формально выполняли работы, но фактически часть из них либо не проводилась, либо выполнялась с серьезными нарушениями.

Следственный департамент МВД РФ квалифицировал действия фигурантов как создание преступного сообщества по ч. 1–3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) и растрату бюджетных средств в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК. Всего по делу проходят 41 человек, включая бывшего руководителя «МРСК Северный Кавказ», топменеджеров филиалов в регионах СКФО, инженеровсметчиков и представителей ряда коммерческих структурподрядчиков.

По данным МВД и Следственного департамента, часть средств, которые должны были пойти на закупку современных приборов учета и модернизацию каналов передачи данных, была перечислена на счета оффшорных и подконтрольных фирм, связанных с участниками организованной группы. Часть денег легализовали через подставные договоры подряда и субподрядные схемы, формально оформленные в рамках реализации ФЦП по снижению потерь. В результате ущерб, по данным следствия, составил почти 2,8 млрд руб. — именно эту сумму сейчас пытаются взыскать и вернуть в госкомпанию и в федеральный бюджет.

Расследование продолжалось несколько лет: в 2024 году оперативники ГУ МВД по СКФО, ФСБ и УФСБ по Ставропольскому краю официально заявили о пресечении деятельности организованной группы внутри «Россети Северный Кавказ» и филиала «Дагэнерго». Тогда правоохранители сообщили о задержании девяти ключевых фигурантов, по которым уже тогда называли ту же сумму ущерба — 2,8 млрд руб. В 2025 году Следственный департамент МВД расширил круг подозреваемых до 41 человека, полностью оформив обвинительное заключение и передав материалы в суд.

Станислав Маслаков